Петербургские журналисты оказали провокационную пиар-поддержку вице-губернатору Албину

Петербургская пресса усердно взялась за пиар вице-губернатора Игоря Албина. При этом некоторые СМИ используют для этого достаточно провокационные методы.

Накануне «Фонтанка» опубликовала «расследование» за авторством Ксении Клочковой. В своей статье журналистка без доли сомнения обвиняет своих коллег в публикации якобы «заказных статей». 26-летней девушке показалось, что будто бы «не менее полусотни малоизвестных сайтов за выходные создали иллюзию политической борьбы в Петербурге».

При этом автор материала не отрицает, что поводом для публикаций стала как раз информация, опубликованная «Фонтанкой». Речь идет о «Рейтинге влиятельности», призером которого стал именно этот вице-губернатор.

«Все порталы, о которых идет речь, хором повторяют: «Фонтанка» назвала самых влиятельных чиновников, среди них был вице-губернатор Игорь Албин», – напомнила девушка про работу коллег.

Журналистка указывает на то, что многие увидели в Албине потенциального соперника временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на предстоящих губернаторских выборах. При этом в статье «Фонтанки» отмечаются его заслуги и высокий уровень поддержки со стороны населения. Однако, вместо того, чтобы оставить это простыми фактами из биографии вице-губернатора, Клочкова пытается всех убедить, что СМИ всем этим умело манипулируют.

Автор лихо отнесла все публикации к «заказным» и провела расследование. При этом, стоит отметить, что журналистка то и дело ссылается на неких «политических экспертов» или таинственных «собеседников в петербургских медиа», не называя имен. «Фонтанка» в своих изысканиях вышла на некое агентство PRFormation, которое и поспешила обозначить «заказчиком» – опять же «со слов коллег». При этом автор умело подсчитала, словно и сама сталкивалась с предложениями по заказным статьям, что «медиакампания» будто бы обошлась «минимум в миллион рублей». Однако, некоторые источники намекают на то, что само PRFormation может давно и плодотворно работать с пресс-службой вице-губернатора. Впрочем, это же и подтверждает в статье «Фонтанки» Денис Поспелов, который представился сотрудником этого агентства.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что журналистка аккуратно пропустила «мимо пера» посвященную Игорю Албину публикацию интернет-журнала «Интересант». Это достаточно странно, ведь в одной из социальных сетей в профиле Клочковой это издание находится в топе интересных страниц.

Не далее как 15 декабря «Интересант» опубликовал статью Алексея Николаева и Николая Печерникова под названием «Губернаторским выборам в Петербурге добавят интриги».

В ней авторы рассказывают о заслугах Албина и уверяют, что он сможет составить конкуренцию Беглову в борьбе за губернаторское кресло. Однако уже спустя два дня, 17 декабря, появилась статья совсем другого характера – «Против Албина начали войну?» Все те же Николаев и Печерников на этот раз пожурили коллег, которые говорили о заслугах Албина.

При этом журналисты «Интересанта», вспомнив о публикации двухдневной давности, не забыли предпринять попытку отбелить собственную репутацию. «Почувствуйте разницу: мы не говорили, что одного заменят на другого, поскольку это – неправда, мы говорили, что они теоретически могут пойти вместе», – разъяснили авторы статьи.

Однако, упрекая ряд изданий в «веерных» статьях, Николаев и Печерников все-таки забыли упомянуть, как умело сами рисовали максимально положительный портрет Игоря Албина. «Он харизматичен, открыт к диалогу и эмоционален – народу это нравится», – писал на днях «Интересант».

Еще два дня назад интернет-журнал говорил об Албине, как о «втором кандидате» на выборах 2019-го года, а теперь подмечает, что все издания, на страницах которых можно прочитать подобные публикации, будто бы «контролируются одним из олигархов». Сложно представить, как можно было «переобуться» еще быстрее, и что могло выступить мотивацией для таких изменений в видении ситуации журналистами.

Есть и еще один интересный факт. Известно, что «Интересантом» владеет бывший вице-губернатор Василий Кичеджи. Его автор расследования Ксения Клочкова в кулуарных разговорах называет не иначе, как «Вася», намекая на доверительные взаимоотношения с бывшим чиновником. Журналистка не единожды говорила о том, что «Вася» приглашал ее работать в «Интересант», но она осталась работать в «Фонтанке».

Кстати, Клочкова является одним из авторов петербургского политического канала «Ротонда». Стоит заметить, что именно он первым заявил о возможности выдвижения Албина в качестве кандидата в губернаторы города. Все эти факты заставляют задуматься – не написана ли статья Ксении для того, чтобы отвести подозрения от работы журналистки над популяризацией образа Албина как возможного будущего губернатора Петербурга.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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