Зачем Навальный встречался с Пригожиным в Петербурге

Telegram-канал «Незыгарь» сообщил о встрече блогера Алексея Навального с бизнесменом Евгением Пригожиным в Петербурге. Навальный и его пресс-служба отреагировали на публикацию сообщения. Однако опровержения самого факта встречи не последовало.

По информации «Незыгаря», встреча Навального и Пригожина состоялась днем 2 февраля на шестом этаже отеля Sokos на Васильевском острове. После этого блогер покинул гостиницу на автомобиле Volkswagen.

Канал также публикует фотографии, которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют о том, что встреча состоялась. Снимки, на которых присутствуют Пригожин и Навальный, сделаны из одного места и приблизительно в одно и то же время, что подтверждает ряд деталей на фотографиях.

В тот же день Навальный встретился со своими сторонниками в конгресс-холле «Васильевский» на набережной реки Смоленки. Примечательно, что мероприятие не заинтересовало петербургских политиков, хотя блогер желал встретиться с представителями оппозиции.

Присутствовавшие на месте событий журналисты передают, что во время выступления Навальный спрашивал со сцены, присутствуют ли в зале координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров или депутат заксобрания от «Партии Роста» Максим Резник. Однако ни тот, ни другой на сцене не появились.

Очевидцы сообщили, что вчерашняя встреча не вызвала энтузиазма и у рядовых участников. Многие начали покидать конгресс-холл досрочно из-за духоты в зале и популистского содержания речей Навального. В частности, тот открыто призывал к беспрецедентным акциям протеста, если муниципальные выборы произведут впечатление «нечестных».

Фото: Telegam-канал «Незыгарь»

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.19

По городам России прокатилась волна антимусорных митингов. / Россия вооружилась галлюциногенными системами. / Россияне не ждут от жизни ничего хорошего: на продуктах надо экономить, от лечения – отказываться, а деньги хранить под матрасом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»