В Ленобласти при строительстве газопровода подрядчик украл 700 млн рублей

При строительстве газопровода в Ленинградской области стоимостью почти 2 млрд рублей генподрядчик присвоил более 700 млн рублей. К такому выводу пришла прокуратура после проверки договора между заказчиком и строительной фирмой.

Контракт на строительство газопровода в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области был заключен между ООО «Омега» и ООО «Газпроминвест» в 2012 году. Предполагалось, что до конца 2014 года генподрядчик должен построить четыре очереди проекта, однако до сих пор сдана только первая очередь.

Несмотря на то, что работа не была выполнена, ООО «Омега» получило на свои счета почти 1,7 млрд рублей. «В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а так же необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных с обществом юридических лиц, были выведены денежные средства в сумме более 700 млн рублей», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

​Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

​Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.19

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