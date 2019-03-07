Топ-менеджер Газпрома обматерил подчиненных за пропажу газопровода в Ленобласти

Ситуация со строительством газопровода в Приозерском районе Ленинградской области продолжает обостряться. Участники закрытого совещания «Газпрома» в Санкт-Петербурге получили по первое число от члена правления Сергея Прозорова за то, что допустили миллиардные хищения, при этом труба, на которую выделили 1,7 млрд рублей, таинственным образом испарилась.

Местное издание 47news опубликовало аудиозапись с совещания, прошедшего в начале года. По данным портала, на ней Прозоров разносит подчиненных за нарушения, допущенные при реализации проекта. «Ну, Приозерск – это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А вы ... (нецензурная версия «совсем») не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? <…> Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ... (нецензурная версия «совсем») не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», – заявил топ-менеджер Газпрома.

Прозоров сравнил сложившуюся ситуацию с положением при строительстве в 1990-е годы, так как увидел «законченные заборы и ворота и дыру сзади, чтобы все тырить». «Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. <…> Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем?!» – заключил он.

Как ранее сообщал «Новый День», нарушения, допущенные при строительстве газопровода в Приозерском районе, обернулись уголовным делом. Контракт на реализацию проекта был заключен между ООО «Омега» и ООО «Газпроминвест» в 2012 году. Предполагалось, что до конца 2014 года генподрядчик должен построить четыре очереди проекта, однако до сих пор сдана только первая очередь.

Несмотря на то, что работа не была выполнена, ООО «Омега» получило на свои счета почти 1,7 млрд рублей. В сентябре 2017 года компанию признали банкротом. Прокуратура установила, что более 700 млн рублей были выведены на афиллированных с генподрядчиком юрлиц. Материалы проверки были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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