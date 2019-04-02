Звезду «Улиц разбитых фонарей» убила тяжелая болезнь

Церемония прощания с актером, режиссером и драматургом Александром Васильевым, скончавшемся накануне в возрасте 60 лет, начнется на киностудии «Ленфильм» 3 апреля в 11:00. Об этом сообщили на киностудии.

Отпевание состоится в 14:00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Артиста похоронят 3 апреля на Смоленском кладбище.

Актер ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни.

На киностудии отметили, что Васильев был носителем духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций и обычаев. «Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком,талантливым, и всегда готовым прийти на помощь», – говорится в сообщении.

Широкой публике Васильев известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Морские дьяволы» и фильме «Особенности национальной охоты». Последней его работой стала роль бригадира в третьем сезоне сериала «Мажор».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.04.19

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