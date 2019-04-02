«Он был замечательный, добрейшей души человек»: звезда «Улиц разбитых фонарей» об Александре Васильеве

Известный российский актер и режиссер Александр Васильев, о смерти которого стало известно сегодня, был «замечательный, добрейшей души человек», сказал его коллега по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев.

«Всегда улыбался, всегда помогал, был хорошим режиссером… Очень жаль, но болезнь, как говорится, забирает, поэтому Царство ему небесное», – отметил Половцев, слова которого цитирует iReactor

По словам актера, Васильев был настоящим бойцом, потому что на его месте многие бы сдались сразу, имея такую болезнь, но он до конца боролся за жизнь.

Как сообщал «Новый День», Васильев скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Эту информацию сегодня подтвердили в кинокомпании «Ленфильм». Церемония прощания с артистом пройдет в среду, 3 апреля, в 11 часов в четвертом павильоне киностудии «Ленфильм» северной столицы. Отпевание состоится в 14:00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Васильева похоронят 3 апреля на Смоленском кладбище.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.19

Ремонт тюменской филармонии может затянуться из-за нарушений закона о закупках. / Мединский назвал область Екатеринбургской и пожурил журналиста за то, что не ходит в театр (ФОТО). / В Екатеринбург приехал глава Минкульта Мединский. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»