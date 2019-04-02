В военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие

В военной академии Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По последним данным, пострадали четыре человека. В здании обрушился лестничный пролет, около 15 человек не могут покинуть учебный корпус.

Взрыв произошел во время занятий, пишет портал 78.ru. По предварительным данным, на месте происшествия была обнаружена мина. Сообщивший об инциденте в экстренные службы, заявил, что слышал хлопок через несколько минут после того, как была объявлена эвакуация.

По последним данным, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Среди раненных – два подполковника, майор и старший лейтенант. Около 15 человек оказались заблокированы, так как взрывом обрушило лестничный пролет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, а также прокуратуры. Территория вокруг здания академии оцеплена.

По неофициальной информации, сотрудники ВУЗа обнаружили взрывное устройство, которое сдетонировало, когда его пытались перенести в безопасное место. Другие источники утверждают, что взорвалась противотанковая мина ТМ-57, используемая в качестве учебного пособия.

Кроме того, после взрыва в здании академии под лестницей обнаружили вторую мину. Сейчас ее осматривают специалисты.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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