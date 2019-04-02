Минобороны: В академии в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет

Министерство обороны подтвердило факт взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. По данным ведомства, в здании сдетонировал неустановленный безоболочный предмет.

«Около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, три человека получили травмы, передает RT. «Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает», – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали четыре человека. Двое в легком состоянии, двое в среднем, сообщил источник «Интерфакса». Кроме того, 15 человек оказались заблокированы из-за обрушения лестничного пролета.

Отмечалось, что сотрудники академии обнаружили взрывное устройство, которое сдетонировало, когда его пытались перенести в безопасное место. Другие источники утверждали, что взорвалась противотанковая мина ТМ-57, используемая в качестве учебного пособия.

В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы, сотрудники ФСБ, СКР и прокуратуры. К академии также выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Тем временем, информация о второй мине, найденной в здании под лестницей, не подтвердилась.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.19

В военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие. / Госдума официально предложила Медведеву скорректировать «мусорную реформу». / Судьба хостелов решится на этой неделе: согласительная комиссия готовит вердикт. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»