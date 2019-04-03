Выпускник тюменского вуза пострадал при взрыве в военной академии Санкт-Петербурга

Среди пострадавших во взрыве в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге есть выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Это полковник Рифат Закиров, сообщил «Новому Дню» друг офицера Николай Винокуров. Полковник получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести. Сейчас он перенес операцию и отдыхает.

По словам Винокурова, именно Закиров мог возглавлять разминирование в академии, потому что возглавлял кафедру минно-взрывной подготовки и обезвреживал взрывные устройства в течение двух чеченских кампаний, в которых принимал участие.

Николай Винокуров рассказал, что в сентябре 2018 года Рифат Закиров обращался в Следственный комитет с заявлением о махинации с квартирой в администрации одного из районов Санкт-Петербурга.

«Закиров расписывал суть получения чиновниками взятки и как его «кинули» с квартирой», – говорит Винокуров. Он предполагает, что целью взрыва мог быть именно Закиров, хотя и называет такую версию «экзотичной».

По версии Винокурова, несколько лет назад Закиров деприватизировал имевшуюся у него в собственности квартиру и вернул ее муниципалитету. Сделал он это, чтобы иметь возможность получить большее по площади жилье в связи с увеличением размеров семьи – как военнослужащий, полковник имел на это право.

Однако, вернув жилье муниципалитету, новую квартиру Закиров так и не получил – в районной администрации военному сообщили, что он прописал в ней родственников и, таким образом, полностью не освободил.

Закиров пытался доказать чиновникам, что прописанные ему не родственники, но безуспешно. Между тем, новые жильцы приватизировали квартиру, продали и исчезли.

Полковник Рифат Закиров – выпускник ТВВИКУ 1993 года. У Закирова жена и четверо детей – два сына и две дочери.

Как сообщал «Новый День», взрыв в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел вечером во вторник, 2 апреля. Пострадали 4 человека, двое были госпитализированы. По одной из версий, сотрудники вуза обнаружили взрывное устройство, которое детонировало, когда его пытались перенести в безопасное место.

Тюмень, Михаил Калянов

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