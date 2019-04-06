Пять мешков с человеческими останками нашли в Петербурге

На Канонерском острове в Петербурге были найдены пять черных полиэтиленовых пакетов для мусора с фрагментами человеческого тела, передает «Пятый канал».

Страшную находку обнаружил вечером 5 апреля прохожий в конце Путиловской набережной. Слегка присыпленные землей пакеты с останками мужчины лежали на тропинке, ведущей в лес, в 250 метрах от жилого дома, уточняет «Фонтанка».

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Предположительно, тело жертвы было распилено. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.19

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