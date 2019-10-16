Поймана потрошительница, распилившая соседа по коммуналке из-за убитого кота

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнюю местную жительницу по подозрению в зверском убийстве соседа по коммуналке. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Северной столице. Напомним, 5 апреля текущего года на Канонерском острове в Петербурге были найдены пять черных полиэтиленовых пакетов для мусора с фрагментами человеческого тела. Слегка присыпленные землей мешки с останками мужчины лежали на тропинке, ведущей в лес, в конце Путиловской набережной около одного из жилых домов. Тело жертвы было распилено. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Преступление было совершено 19 марта 2019 года в коммунальной квартире в одном из домов по Кустарному переулку. По версии следствия, женщина в ходе ссоры с 39-летним соседом, возникшей на почве длительных неприязненных отношений, ударила его молотком по голове и забила до смерти ногами. Совершив убийство, петербурженка расчленила тело при помощи пилы. Останки жертвы она сложила в полиэтиленовые пакеты и за несколько рейсов перевезла на маршрутке на Кононерский остров.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, отмечается в сообщении.

Издание «Оперативное прикрытие» в свою очередь сообщает, что женщина жестоко расправилась с соседом за то, что он якобы убил ее кота.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый день»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.10.19

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