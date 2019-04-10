В Санкт-Петербурге вводят туристический сбор

Власти Санкт-Петербурга объявили о планах ввести туристический сбор для иностранных туристов. Об этом сообщил и.о. губернатора города Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства одобрил эту инициативу.

По словам Беглова, туристический сбор в размере 100 рублей будут взимать гостиницы с остановившихся в них зарубежных туристах за каждые сутки проживания.

Полученные деньги планируется направить на ремонт фасадов исторических зданий в центре Северной столицы и развитие туристической инфраструктуры. Глава города отметил, что за счет туристического сбора городская казна получит около миллиарда рублей. Беглов при этом не обозначил сроки введения нового сбора.

Напомним, закон о курортном сборе был принят в России в июле 2017 года. С прошлого года сбор взимается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В еще одном пилотном регионе – Крыму – введение сбора перенесли на 2021 год под предолгом неготовности административных структур.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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