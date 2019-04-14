В Петербурге депутат Милонов получил по лицу от парковщика

Субботним вечером в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов был избит сотрудником автомобильной парковки. Инцидент произошел в субботу в Кировском районе.

Парламентарий обратился в 31-й отдел полиции около 23:30. Он рассказал, что приблизительно в 18:00 на территории специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств, которая находится на дороге на Турухтанные острова, 31-летний старший администратор стоянки избил его.

Полиция ведет доследственную проверку. В разговоре с корреспондентом 78.ru депутат подтвердил, что на него действительно напали.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.04.19

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