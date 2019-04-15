«Знаете, почему Милонов не попадет в рай?» Рунет отреагировал на «битву депутата с воротами»

Рунет взбудоражила история с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, который обвинил сотрудников штрафстоянки в избиении. Как ни странно, пользователи соцсетей почти не выражают сочувствия парламентарию, пострадавшему от удара дверью, зато изощряются в остроумии, обсуждая его высказывание о незаконности платной эвакуации автомобилей и ошибке принявших ее законодателей, хотя сам Милонов когда-то сам голосовал за этот документ и вносил в него поправки.

«Битие определяет сознание!», – иронизирует Михаил С. в группе «Синие ведерки» в «Фейсбуке». «Это хорошие новости. Энергия Милонова наконец то оказалась направленной в конструктивное русло», – одобряют пользователи соцсети.

«[Конец] производителям дверей», – пророчат скептики.

«Согласен с Милоновым, что платная эвакуация зло, как и согласен с тем администратором, который надавал Милонову по морде за то, что он ввёл нам платную эвакуацию», – пишет Андрей Ц.

«Может, теперь скинуться и подкупить кого-нибудь с треногой, чтобы он тоже депутату навалял?» – шутит Кирилл Т. «Кейс прекрасен», – отмечают в Рунете и предлагают направить депутата в «пенсионный фонд, и рьяней борца с пенсреформой не будет!»

Некоторые и вовсе готовы устроить тотализатор: «Интересно, кто сильнее, «Единая Россия» или служба эвакуации? Или они одинаково сильны и скоро, после непродолжительной войны, взаимоуничтожатся?»

«Привычка подвела. Наверное, думал, что на стоянках изнежененные [представители ЛГБТ-сообщества] работают. А тут прилетает в бубен. Печаль», – «огорчаются» пользователи Твиттера. «То есть, чтоб зазвучало что-то правильное, люлей надо выдать каждому?» – пришла к выводу Светлана П. «Суть работы Госдумы: принят закон => он затрагивает кого-то из депутатов => «на нас тоже что ли распространяется?!» (с) [ойойойойой] => выдвижение об отмене закона», – вывели формулу в соцсетях.

Избиение Молонова на штрафстоянке уже спровоцировало появление новых анекдотов и мемов: «Знаете, почему Милонов не попадет в рай? Потому что его прижмет воротами».

Напомним, Виталий Милонов не раз становился участником громких скандалов. Так, в январе этого года депутат поругался с московской ведьмой Аленой Полынь, назвал ее мошенницей и лгуньей, и заявил, что от нее пахнет серой. В комментарии РИА «Новый День» колдунья заявила, что не будет воздействовать на Милонова «своими [оккультными] методами», поскольку депутата и так накажет сила Мироздания – это произойдет, когда ведьма «отпустит вожжи».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.04.19

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