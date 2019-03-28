В России есть ведьмы на уровне государства, а с депутатом Милоновым разберется «сила мироздания»

Сегодня глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова), которая недавно выступила с инициативой законодательного урегулирования рынка магических услуг, сделала несколько громких заявлений относительно своего конфликта с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, телеканалом «Россия 24» и другими СМИ. Она, в частности, сказала, что с парламентарием разберется «сила мироздания», а ведьмы в России есть «теперь уже на уровне государства».

Комментируя судебные разбирательства с Милоновым, Полынь, которая называет себя ведьмой, отметила, что с парламентарием разберется сила мироздания после того, как будет вынесено решение по иску о защите чести и достоинства. «Он просто пошел на силу, он отрицает великую силу мироздания, потому что мы работаем на изначальной силе, на истоке, – заявила Алена Полынь корреспонденту РИА «Новый День» после пресс конференции 28 марта. – И когда я отпущу вожжи, я сейчас держу его, потому что мне нужно судебное (разбирательство), когда я отпущу вожжи, когда все будет сделано, сила сама с ним разберется».

«Мне даже делать ничего не надо будет. Поживем – увидим», – отметила также Полынь.

Выступая сегодня на пресс-конференции, Полынь уточнила, что ведет судебное разбирательство не только с Милоновым, но и телеканалом «Россия 24».

«Виталий Милонов не просто оскорблял, а даже обвинял меня в мошенничестве, – пояснила она. – У меня есть решение суда о том, что я не являюсь мошенником». То же самое, по ее словам, сделал телеканал «Царьград», который «пригласил Милонова, и 30 минут оскорбляли меня гадиной и гнидой». «Это не журналистская этика, это просто кошмар», – оценила Полынь.

На прозвучавшую ранее ремарку Милонова о том, что ведьмы измельчали и подают в суд, вместо того чтобы действовать своими способами, Полынь заявила, что «ведьмы не измельчали, они есть, но теперь уже на уровне государства».

«Мы вначале будем получать документы, а потом действовать так, как действуют ведьмы», – подчеркнула она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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