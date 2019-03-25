В России хотят законодательно закрепить кодекс ведьм

Российские ведьмы попросили себе юридический статус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законодательную инициативу об урегулировании рынка магических услуг внесла в российский парламент «Империя сильнейших ведьм».

«Автор инициативы ведьма Алена Полынь предлагает дать определения магическим услугам на законодательном уровне, – сообщает telegram-канал «Выпускайте Кракена!», – установить нравственный кодекс магов, а также запретить ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах».

«Империя сильнейших ведьм» была основана несколько лет назад. Ее основательница Алена Полынь объявляет себя «потомственной ведьмой». Летом прошлого года государственную регистрацию в качестве некоммерческой организации получил Союз ИСВ. Наиболее известной акцией «империи» стало проведение в феврале нынешнего года «Круга силы» в поддержку президента России Владимира Путина.

Шабаш русских ведьм наделал очень много шума в прессе. Особенный интерес к нему проявили зарубежные издания: американские Newsweek и New York Post, британский Daily Express и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.19

Главе Южного Урала стало стыдно за Челябинск. / ГОКу придется ответить за строительство без разрешения. / Главбух троицкой больницы и ее зам «облегчили» казну на 200 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»