Закон о легализации магии: все четыре фракции в Госдуме готовы сотрудничать с ведьмами и колдунами

Российские ведьмы уже полгода совместно с депутатами Государственной думы разрабатывают закон, который легализует в стране занятия магией и введет это понятие в правовое поле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности работы над таким документом сегодня на пресс-конференции в Москве раскрыла ведьма Алена Полынь (Елена Суликова), глава созданной ею «Империи сильнейших ведьм». «Все четыре фракции готовы сотрудничать», – сообщила она.

По словам потомственной ведьмы, она и ее союзники также заручились поддержкой депутата-«единоросса» Антона Палеева в Мосгордуме, и сейчас готовят встречу за круглым столом.

Чтобы получить возможность выйти с законодательной инициативой в Госдуму, колдунам и ведьмам в 2018 году пришлось зарегистрировать юридическое лицо, и последние полгода идет работа над законопроектом, сообщила Полынь, уточнив, что в Минюсте зарегистрирован «Союз ведающих». Отметим, по данным ЕГРЮЛ, такой организации в России нет – зато есть учрежденный в 2018 году «Союз Исследователей Наследия Народов Мира Исв», председателем и соучредителем которого является Елена Суликова.

«Мы обратились во все четыре фракции с вопросом о том, что мы вышли из тени, мы есть – ведающие люди, – сообщила глава «Империи сильнейших ведьм». – Все четыре фракции готовы сотрудничать, и говорят, что нужно думать о том, как мягко до людей правильно донести, чтобы они не испугались слов «магия», «колдовство» и «ведьмы».

По ее словам, слово «ведьмы» в законопроекте будет заменено на термин «альтернативные специалисты», который объединит всех «людей силы» и поможет «убрать острые края, которые ужасно пугают людей».

Уточнять, с кем именно ведьмы общались в Госдуме, Алена Полынь отказалась. «Мы передавали [предложения] и общались со многими, а не с конкретным человеком, я бы не хотела озвучивать, – заявила она, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День». – Мы просто передали свои законодательные инициативы, нам пришел ответ, где что нужно подкорректровать, мы сделали, нам снова пришел ответ, где еще что-то острое осталось».

По мнению Полынь, закон о ведьмах нужен самим жителям России для защиты от мошенников, называющих себя магами и гадалками. Нечестные «колдуны» не только обманывают людей, выманивая деньги, но и шантажируют их, заявила она.

«Нет защиты персональных данных. Человек отправляет фотографию и рассказ о своей жизненной истории «на деревню дедушке», некоему псевдо-колдуну, который работает не под своим именем, – пояснила глава «Империи сильнейших ведьм». – А дальше начинается шантаж. Человек даже не может обратиться в полицию, над ним смеются, говорят: «Ты что, дурачок, к колдуну обратился?» Человек получает жутчайшие неприятности – его личная фотография попадает в Сеть с пояснением, у кого какие проблемы, кого бросил муж, у кого геморрой, и так далее. Это серьезные вещи».

Полынь подчеркнула, что мошенники в этой сфере существуют потому, что в России не легализованы ведьмы и законами не регулируется, «как человек силы должны взаимодействовать с пространством и с людьми».

Кроме того, колдуны и ведьмы должны быть учтены в едином реестре, считает Алена Полынь, подчеркнув, что этот документ уже создан, но он должен получить «государственную информационную поддержку» – «чтобы государство дало информацию, что действительно есть единый реестр, которому нужно доверять». Ведьмы хотели бы, чтобы магию признали «как культурное наследие, традиции народов мира, которые позволяют человеку совершенствоваться», пояснила глава «Империи сильнейших ведьм».

Срок внесения подготовленного законопроекта в Госдуму Алена Полынь назвать затруднилась, пояснив, что все зависит от парламентариев, которые «все время вносят коррективы» в документ.

Помимо Госдумы, ведьмы добрались до городского парламента Москвы, и, по словам главы «Империи сильнейших ведьм», совместно с депутатом, членом фракции «Единая Россия» Антоном Палеевым «дали заявку на круглый стол и сейчас к нему готовимся».

Объясняя необходимость легализации в законодательном поле ведьм и колдунов, Алена Полынь также заявила, что «все изобретения в мире, все произведения, которые вошли в классику, которые сейчас экранизируются, – все написаны оккультистами, все изобретения сделаны оккультистами, все эти люди состояли в оккультных организациях». «Все науки и все религии пошли из магии, и если мы ее отрицаем – мы отрицаем жизнь», – подчеркнула глава «Империи сильнейших ведьм», отметив при этом, что «религия – это та же магия, это жрецы того или иного культа».

С РПЦ у ведьм «совершенно нормальные взаимоотношения, никакой агрессии с их стороны нет», сообщила Алена Полынь, и рассказала о выставке книг на ВДНХ, где столик ведьм уже второй год находится напротив от столика РПЦ. «Мы друг другу машем ручкой», – призналась она, подчеркнув, что ведьмы и колдуны «готовы сотрудничать со всеми».

«Люди любых конфессий могут состоять в «Империи [сильнейших ведьм]», – уточнила Алена Полынь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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