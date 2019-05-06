Режиссер фильма «Ложь Матильды» в преддверии суда пригрозил Учителю кулачным боем

В Октябрьском городском суде Санкт-Петербурга завтра, 7 мая, состоится первое судебное заседание по делу о защите чести и достоинства автора фильма «Оболганный Государь. Правда о последнем Русском Царе» (рабочее название – «Ложь Матильды», – прим. ред.) Сергия Алиева против режиссера киноленты о романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской «Матильда» Алексея Учителя.

Как рассказал истец, в 11:00 у здания суда в знак солидарности с ним намерены собраться члены и руководитель содружества ветеранских организаций «За други своя» Валентин Боцван, духовенство РПЦ МП, а также чемпион Европы по боксу среди профессионалов в тяжелом и супертяжелом весах Максим Маслов, а рассмотрение дело назначено на 12:00.

Алиев подал иск к Учителю о «защите чести, достоинства и деловой репутации» (ст.152 ГК РФ) год назад. Он собирается доказать в суде историческую ложь фильма «Матильда» и добиться полного запрета его показа в России. Для этого режиссер собрал экспертные оценки историка, киноведа, психолога, культуролога, искусствоведа и лингвиста.

Сергий Алиев также анонсировал пресс-конференцию, в ходе которой он намерен рассказать о всероссийском проекте «Вставай страна огромная!" и акции «И один в поле воин если он по-русски скроен». Кроме того, уральский режиссер заявил, что принято решение вызвать на кулачный поединок Алексея Учителя. Кто будет возможным спарринг-партнером Учителя, Алиев уточнять не стал.

Фильм «Ложь Матильды» – ответ на картину Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. С помощью документальной ленты Алиев хочет развеять мифы вокруг личной жизни последнего императора.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.05.19

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