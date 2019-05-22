Оппозиция усилит атаки на Смольный перед выборами губернатора Санкт-Петербурга

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном Собрании (ЗакС) Санкт-Петербурга Борис Вишневский не ответил на вопрос издания «Невские новости» о судьбе своего коллеги Максима Резника. Вишневский заявил, что с «пропагандистами» он не желает общаться и оскорбил журналиста.

После того, как петербургскую оппозицию встряхнул своими скандалами Максим Резник, ее участники на какое-то время забыли о своей борьбе с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Впрочем, как полагают наблюдатели, это ненадолго. Проверенный набор провокаций под видом градозащитной деятельности, многочисленные депутатские и общественные запросы, судебные иски – всё обязательно, так или иначе, пойдет в ход.

В мае в Петербурге разразился грандиозный скандал, связанный со старым товарищем Бориса Вишневского Максимом Резником, которого заподозрили в употреблении наркотиков. Комментировать поведение соратника по борьбе Вишневский грубо отказался.

Депутат Резник «прославился» неадекватным поведением на шествии оппозиции в честь Первомая, что стало поводом для пересудов о возможной наркозависимости народного избранника. После этого, в распоряжении редакции «Невских новостей» оказалась видеозапись, на которой Резник предположительно употребляет наркотики.

Скандал вокруг Резника

На состоявшемся 15 мая заседании ЗакСа Александр Беглов представил депутатам стратегию развития Петербурга, однако, проигнорировав тему заседания, Борис Вишневский начал говорить о первомайских задержаниях. Ответ Беглова не понравился депутату, и он призвал всех к борьбе против политики Смольного. Позже Вишневский совместно с деятелями из признанной нежелательной в РФ «Открытой России» и другими сторонниками написал открытое письмо в защиту депутата Резника.

Также «яблочный» оппозиционер не мог остаться в стороне от модной сегодня темы – защиты зеленых насаждений. Он обратился со словами поддержки к екатеринбургским активистам, которые протестуют против строительства храма.

Стоит отметить, что оппозиционные питерские народные избранники накопили богатый опыт градозащитной борьбы. Достаточно вспомнить историю, рассказанную главой строительной компании «Воин-В» Олегом Глущенко, о том, как группа депутатов, в которую входил и Резник, препятствовала строительству жилых объектов и вымогала за спокойствие крупные денежные суммы.

Резник протестовал против «Лахта-центра», участвовал в пикетах против застройки в устье Смоленки, а Вишневский включил в свою программу «исправление градостроительных ошибок».

Примечательно, что по вопросу застройки в устье Смоленки правительство города, идя навстречу пожеланиям петербуржцев, строительство запретило.

Тем не менее, вместе с письмами, запросами, пикетами оппозиция будет задействовать судебную власть. Темами исков против Александра Беглова могут быть как первомайские задержания, так и градозащитное движение.

Среди членов команды бывшего губернатора тоже найдутся желающие вступить в борьбу против новой политики Смольного, но, скорее всего, союз оппозиции и «недовольных бывших» обречен из-за неминуемых внутренних противоречий.

Санкт-Петербург, службы информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.19

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