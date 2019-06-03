Милонов высмеял Резника за «кухонную революцию» и призвал пойти кандидатом на выборы

Депутат Госдумы Виталий Милонов посвятил пост в Facebook политической ситуации в родном Петербурге, а именно – активности оппозиционных деятелей накануне старта губернаторской избирательной кампании. Он призвал депутата Законодательного Собрания Максима Резника и его группу поддержки не устраивать «кухонную революцию», а зарегистрироваться кандидатом, попытаться собрать подписи и составить конкуренцию на выборах официально.

«Тогда вы увидите реальную, а не фейсбучную поддержку людей нашего города» – отметил Милонов, закончив советом «горе-оппозицинерам» вспомнить судьбу своих духовных предков из 1917 года.

Фейсбучная кампания депутата Максима Резника против действующего врио главы города Александра Беглова под девизом «За любого, кроме…» уже вызывает критику в оппозиционном лагере и соцсетях. Многие называют призывы Резника совершенно незрелыми и политически несостоятельными, отмечая, что вдумчивые люди голосуют все-таки за лучшего, по их мнению, кандидата в градоначальники, а не против того, кто им не нравится по каким-то причинам.

Сам Резник пока ничего не говорил о своих губернаторских амбициях и поддержал на словах старого друга, лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского, который объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Правда, это было до дого, как Вишневский призвал Резника пройти тест на наркотики, чтобы доказать свою честность. Неизвестно, как скандальный депутат поведет себя теперь. Особенно при перспективе вскоре лишиться мандата.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.19

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