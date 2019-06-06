«Так жить уже нельзя»: Санкт-Петербург накануне управленческой революции

Лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов представил манифест обновления Санкт-Петербурга после предстоящих в сентябре губернаторских выборов. По его оценке, нынешняя система управления городским хозяйством безнадежно устарела, и любой кандидат, который победит, должен будет провести серьезные преобразования, при этом добиться, чтобы Санкт-Петербург обрел реальный столичный статус.

РИА «Новый День» публикует манифест Александра Чухлебова в полном объеме:

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН. Задачи и решения

Кто бы ни занял кресло губернатора Санкт-Петербурга по итогам осенних выборов, его главной заботой станет перестройка системы управления с учетом мнения общества и привлечением бизнеса для возвращения городу достойного статуса.

Давайте зададим себе вопрос – почему реализация административной реформы и трансформация городского управления в Санкт-Петербурге, о необходимости которых так много говорится с трибун различной высоты, постоянно тормозится или вовсе откладывается на неопределённый срок? Всё предельно просто. Дело в том, что в такой реформе не заинтересованы как раз те политические элиты, которые так пламенно рассказывают нам о ее необходимости.

Качество государственного управления выступает одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития Санкт-Петербурга. При этом, качество государственного управления напрямую зависит от уровня компетентности государственных чиновников, то есть – кадров (которые, как известно, «решают всё»).

Но именно в кадрах (вернее в их отсутствии) и состоит главная проблема руководства городским хозяйством. Вместо проведения реальной кадровой реформы, петербуржцам год за годом только рассказывают о необходимости сокращения количества чиновников и повышения их профессиональных компетенций. На деле же горожане наблюдают кадровую чехарду и перемещения одних и тех же невнятных персон из одного кресла в другое, а также – нежелание и неумение городских чиновников заниматься прямым своим делом: организацией городской жизни в интересах и с учетом мнения горожан.

Кадровая реформа – первоначальная задача

Сегодня всем понятно, что стержневой проблемой всех городских бед является проблема кадров и устаревшая система управления. Если нам нужны реальные изменения, то без решения кадровой проблемы не обойтись.

Дефицит и слабость управленческих кадров – общая головная боль многих российских регионов. В своё время перестройка открыла множество социальных лифтов и в коридоры власти хлынули романтики и проходимцы. Сейчас нет смысла обсуждать, кто и что из них смог сделать для города, отметим лишь, что вторые, не обладая ни амбициями, ни способностями, тем не менее, оказались куда более живучими, чем первые. К тому же в коридорах Смольного до сих пор витает дух советского прошлого: сохраняется приверженность авторитарному стилю руководства и централизованному планированию. Региональное чиновничество Санкт-Петербурга в своём большинстве состоит из людей, чьи управленческие навыки были сформированы в рамках устаревшей политической культуры. Чиновники старой формации, привыкшие «осваивать» бюджет, всячески сопротивляются переходу на новые принципы программно-целевого планирования, ориентированного на результат. Вместо эффективной и приносящей реальные положительные изменения работы, мы видим лишь «демонстрацию активности» и жонглирование «показателями», что чаще всего является ничем иным, как бесполезной растратой бюджетных средств.

В последнее время появилось большое количество всяких образовательных программ, якобы направленных по повышение профессиональных компетенций нынешних чиновников. Между прочим, эти образовательные программы финансируются из бюджета, то есть, проще говоря – из кармана налогоплательщиков. Но любой учитель вам скажет – «проще научить, чем переучивать». В случае же с обучением управленческим функциям и навыкам, то сначала (перед тем, как тратить бюджетные средства) хорошо бы выяснить – способен ли чиновник выполнять управленческие функции? Может быть, ему вообще не место на руководящих должностях в силу объективных причин. Ну, нет у человека способностей! Поэтому нет и смысла переучивать тех, кого уже невозможно переучить. Старые кадры должны уступить свои кресла и руководящие должности специалистам, вооруженным современными знаниями и технологиями.

Современные управленческие технологии требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора. Современный управленец должен использовать в своей работе проектные методы, уметь создавать эффективные команды, максимально использовать современные цифровые технологии.

Результатом изменений кадровой политики и привлечения специалистов должно стать повышение эффективности городского управления, обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых управленческих решений. Необходимо привлекать в государственное и муниципальное управление молодых специалистов, уже добившихся реальных результатов в своей работе, что может свидетельствовать об общей эрудиции и об умении принимать грамотные и выверенные решения.

Приоритетные направления деятельности:

– немедленная реализация кадровой реформы в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга;

– организация системной работы по отбору кадров с опорой на привлечение специалистов, хорошо разбирающихся в современных технологиях, экономических тенденциях и вызовах времени;

– формирование публичных механизмов отбора кандидатов на разные должности;

– организация открытых конкурсов проектов и предложений по основным городским направлениям.

Трансформация системы городского управления

Трансформировать систему управления – значит сделать управление городом проще, яснее, эффективнее, добиться максимальной гласности в области бюджетных расходов и четко определить ответственность каждого из многочисленных операторов управленческой деятельности.

Мир изменился. Мы живём в новых реалиях высоких скоростей и современных технологий, а принципы управления городским хозяйством остались на уровне прошлого века. Авторитарное управление и жёсткая иерархия подчинения, единоличный контроль принятия решений становятся невозможными.

Нынешняя система городского хозяйства Санкт-Петербурга устарела и не в состоянии быстро реагировать на возникающие вызовы. Это означает, что, кроме кадровых решений, необходимо менять весь системный подход управления городом.

Можно сколько угодно переименовывать и объединять городские комитеты или, наоборот, плодить новые структуры, толку с этого будет ни на грош. Должна измениться система управления, то есть – вся структура организации городского управления. Системные изменения должны касаться, прежде всего, не количества и названий исполнительных органов власти, а принципов организации взаимодействия всех городских структур, как между собой, так и с населением города, с одной единственной целью – повысить качество жизни петербуржцев.

Результатом трансформации городского управления должно стать повышение эффективности, обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых управленческих решений. Новая система управления должна быть выстроена таким образом, чтобы информация могла свободно распространяться не только сверху вниз, но и снизу вверх и по горизонтали. К решению городских проблем необходимо подходить комплексно, включая в командную работу не только различные структуры городского управления, но и привлекая негосударственные организации, а также специалистов и экспертов, имеющих соответствующее современное образование, обладающих способностью широко мыслить и работать на опережение возникающих проблем.

Командная работа на проектных принципах должна стать консолидирующей платформой для специалистов и отраслевых экспертов без разделения по политическим предпочтениям. В новой системе городского управления приоритет будет отдан молодому поколению, готовому учиться, меняться и развиваться, привлекая в работу современные подходы и технологии, передовую экспертизу.

Приоритетные направления деятельности:

– реформа неэффективной системы исполнительной власти города;

– внедрение комплексного подхода к решению городских проблем;

– использование проектного подхода и создание эффективных команд в соответствии с приоритетными задачами;

– программно-целевое планирование, ориентированное на результат;

– максимальное внедрение и использование информационных технологий в городском управлении;

– вовлечение жителей в управление городским развитием (инициативное бюджетирование, территориальное общественное самоуправление и т.д.).

Участие населения в управлении городом

Вовлечение населения в систему общественного контроля, экспертизу управленческих решений, мониторинг и оценку проектов и программ.

Будущему губернатору придется начать работу с налаживания надежной двусторонней связи с обществом Петербурга, профессиональными и экспертными группами, предпринимателями. Ему придется найти и внедрить в жизнь механизм, позволяющий всем этим группам принимать участие в разработке решений и контроле их исполнения.

На самом деле, долго искать такие механизмы не придется. Все они уже разработаны, известны и много где применяются и работают. Но только после их запуска можно начинать строить планы и распределять бюджеты. Взаимодействие государственных органов между собой и их работа с обществом в целом и каждым гражданином по отдельности – один из главных индикаторов качества управления.

Для повышения прозрачности государственного управления необходимо повышение роли общественных обсуждений при принятии решений органами власти, а также вовлечение населения в процесс оценки эффективности реализуемых городских программ. Все документы и решения, касающиеся интересов петербуржцев, должны проходить обязательное общественное обсуждение.

В Санкт-Петербурге требуется немедленная перезагрузка всех городских общественных структур, выполняющих функции субъектов общественного контроля – Общественной палаты, Общественных советов, созданных при структурах исполнительной власти, а также районных Общественных советов. Все эти структуры сейчас заполнены максимально лояльными власти участниками, многие из которых являются бывшими чиновниками. К работе во всех этих структурах необходимо привлечь представителей негосударственных организаций (как общественных, так и частных коммерческих) с критическим взглядом, с собственными проектами и предложениями по решению существующих городских проблем. Важной составляющей работы Общественных советов как субъектов общественного контроля должна стать экспертиза реализуемых городских программ, включая мониторинг и ежегодную оценку их эффективности.

Приоритетные направления деятельности:

– обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти;

– отчетность власти перед населением по результатам своей деятельности;

– перезагрузка всех городских общественных структур (Общественной палаты и Общественных советов), привлечение молодёжи;

– вовлечение представителей негосударственных организаций в реализацию мероприятий общественного контроля (мониторинг, экспертиза, публичные обсуждения и т.д.);

– создание открытых информационных порталов для взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга с гражданами;

– внедрение новых информационных приложений для населения, позволяющих получать государственные услуги и активно участвовать в жизни города.

Новая система оплаты труда чиновников

Зарплата чиновников должна напрямую зависеть от оценки их работы населением. Необходимо введение новой системы оплаты труда чиновников в прямой зависимости от результатов их работы на благо горожан.

В чём состоит работа чиновника и как можно оценить её эффективность? Вряд ли кто-то всерьез станет утверждать, что эффективность работы чиновника зависит от скорости перекладывания бумаг с одного стола на другой, увеличения количества заседаний и частоты выкладывания чиновником постов и фотографий в социальные сети. Критерий для оценки работы чиновника один – выполнение поставленных перед ним задач по улучшению качества жизни населения.

Ежеквартально все чиновники должны отчитываться по итогам проделанной работы с обязательной публикацией этой информации в открытом доступе для оценки горожанами. При этом необходимо понимать, что горожане оценивают работу органов власти не по процессу, а по результатам. И людям нужны результаты не «на бумаге», а ощутимые в повседневной жизни. Неоспоримой прерогативой горожан должна стать не только общая оценка работы органов власти, но и оценка работы каждого чиновника в отдельности. В свою очередь, такая оценка должна непосредственно влиять на размер заработной платы чиновника.

Сейчас эффективность работы никак не отражается на размере зарплаты чиновников. Для изменения ситуации предлагается введение новой системы оплаты труда. Сумма общего вознаграждения государственного служащего должна складываться из двух составляющих – оклада и премии. Оклад будет фиксированным, а размер премии будет напрямую зависеть от достижения определенных целей и результатов деятельности. Причем размер премии может изменяться, исходя из оценки горожанами результативности деятельности чиновника. Если же в течение шести месяцев чиновник сработает неудовлетворительно, то на рассмотрение будет поставлен вопрос о его профпригодности, что, в свою очередь, может стать причиной для его увольнения с госслужбы. Чиновники должны получать заработную плату не за сидение в кресле, а за результаты работы.

Приоритетные направления деятельности:

– введение новой системы оценки труда государственных и муниципальных служащих;

– обеспечение информационной открытости итогов работы чиновников для общественной оценки результативности профессиональной служебной деятельности;

– внедрение критериев оценки работы чиновников с персональной ответственностью за результаты работы.

Вернуть Санкт-Петербургу статус столицы

Петербург – это символ обновления, прогресса, роста, модернизации, движения вперед.

Петр Первый создавал город на Неве как символ обновления России, а модернизация и инновации – как раз тренд сегодняшних дней. Перенос столицы в Санкт-Петербург может стать символом реализации новой политики, связанной с развитием регионов. 21 век ставит перед нами новые вызовы, направленные на разработку и развитие новых управленческих решений с использованием новых технологий, включая возможности электронного правительства и создания уникальных коммуникационных сетей по всей стране.

Санкт-Петербург с момента своего основания был символом обновления, возрождения и расширения России. Мы должны двигать страну вперед, и частью этого движения может стать возвращение Петербургу статуса столицы. Возвращение Петербургу столичного статуса – это новый виток, новый рывок в развитии нашей России. Лучшей России.

Молодёжь – главный драйвер перемен и основной ресурс Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге почти каждый пятый житель – представитель молодого поколения в возрасте от 14 до 30 лет, а средний возраст петербуржца по статистике составляет 41 год.

Учитывая курс на омоложение государственной власти, взятый сегодня по всей России, а также общенациональную задачу технологического прорыва, мы можем уверенно заявить – именно молодёжь является главным ресурсом развития Санкт-Петербурга. В то же время перед городским руководством стоит задача грамотного использования этого ресурса. Необходимо не на словах, а на деле вовлекать молодых специалистов в процессы городского управления, начиная с вопросов планирования и подготовки принятия решений, заканчивая участием молодёжи в мониторинге и оценке городских программ развития.

Молодежь Санкт-Петербурга – это самая активная часть городского населения, а сегодня еще и самая технологически образованная его часть. Молодёжь хочет и готова действовать, чтобы сделать Санкт-Петербург экономически сильным, процветающим, комфортным. А городу, в свою очередь, нужны современные нестандартные идеи и люди, которые смогут воплотить эти идеи в жизнь.

Дорогу молодым!

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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