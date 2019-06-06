Борис Вишневский вступил в борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский подал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора северной столицы, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

Накануне XVIII Конференция Петербургского «Яблока» выдвинула Вишневского кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга. За его кандидатуру проголосовали 17 делегатов, решение было принято единогласно. 4 июня кандидатуру Вишневского, победившего на праймериз Петербургского «Яблока», согласовал Исполком Бюро партии.

«Я благодарен однопартийцам за оказанное мне доверие. Впереди самый сложный этап избирательной кампании – регистрация. Правила написаны так, что выборы легче выиграть, чем на них зарегистрироваться», – подчеркнул депутат.

Вишневский стал 17-м по счету кандидатом на должность губернатора Санкт-Петурбурга. В числе заявившихся претендентов также кинорежиссер Владимир Бортко (КПРФ), исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов, Владимир Григорьев от партии «Гражданская сила» и экс-губернатор Камчатского края Михаил Машковцев от «Коммунистов России».

В горизбиркоме ранее отмечали, что на регистрацию в качестве кандидата с учетом прохождения муниципального фильтра могут рассчитывать не более десяти претендентов, если за каждого из участников предвыборной гонки проголосует ровно 10% муниципалов.

Губернаторские выборы в Санкт-Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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