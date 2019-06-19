Сходите в амбулаторию: Анохин предложил Резнику тест на наркотики на заседании ЗакС

В ходе сегодняшнего заседания петербургских парламентариев, депутат ЗакСа Андрей Анохин обратился к своему коллеге Максиму Резнику с настоятельной просьбой отправиться на прохождение теста на наркотики, и только затем вернуться и доносить свои мысли до членов заседания.

«Сходите в амбулаторию, а потом поднимайтесь на эту трибуну», – обратился Анохин к Резнику, продемонстрировав тест и пообещав «оставить его здесь».

Как сообщалось ранее в СМИ, Резник привлек внимание общественности своими выходками на первомайской демонстрации, где устроил форменный дебош и едва не сорвал шествие оппозиции. Предположительно, депутат находился под наркотическим воздействием.

Вскоре в сети появились видеозаписи, на которых депутат на общем балконе многоквартирного дома курит неизвестные вещества характерным для наркоманов способом. Затем Резник и его жена были замечены курящими предположительно легкие наркотики на улицах Праги. В Чехии запрет на это действие не предусмотрен.

По возвращении на родину, в петербургском аэропорту «Пулково», по данным очевидцев, Резник вел себя совершенно неадекватно. Он шатался и предлагал журналистам пойти покурить вместе.

Жители Санкт-Петербурга недовольны таким отношением депутата к общественным нормам и считают, что парламентарию необходимо поскорее покинуть свой пост.

Напомним, заседание Законодательного собрания региона было посвящено внесению поправок в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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