Беглов призвал правоохранительные органы разобраться в провокации оппозиции

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал появившиеся сообщения о том, что сотрудники «бюджетных учреждений» культурной столицы изготавливают подписи жителей города для губернаторской кампании.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как якобы сотрудники «бюджетных учреждений», находясь в администрации Выборгского района, самостоятельно заполняют подписные листы в поддержку Александра Беглова. В настоящий момент вышло опровержение, глава города считает произошедшее провокацией оппозиции.

Telegram-канал «Mash на мойке» опубликовал видео с комментарием Беглова.

«Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам и прошу провести проверку», – заявил глава Санкт-Петербурга.

По словам градоначальника, компетентные органы должны разобраться: является ли опубликованное видео чьей-то провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 21.06.19

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