В поддержку Беглова на пост губернатора Санкт-Петербурга собрано нужное количество подписей

В течение месяца активисты Санкт-Петербурга собирали подписи горожан за выдвижение врио губернатора Александра Беглова на пост главы Санкт-Петербурга. Сбор осуществлялся в разрешенных местах, таких как, вестибюли станций метро, торговые центры и другие. Кроме того, горожане активно участвовали в предвыборной кампании и в социальных сетях.

Известно, что Беглов планирует идти на выборы как самовыдвиженец. Процесс регистрации в избирательной комиссии для таких кандидатов сложнее, чем для тех, кто выдвигается от партии. Дополнительно к прохождению муниципального фильтра от Беглова требовалось собрать подписи 2% потенциальных избирателей, это не менее 76 тысяч человек. Его штаб успешно и досрочно решил эту задачу уже к концу июня.

Петербуржцы, поддерживающие Беглова, хотят видеть на посту губернатора внимательного и добросовестного человека, талантливого управленца. Но без недоброжелателей не обошлось. Ими оказались ранее известный блогер Алексей Навальный и его соратники.

Одна из активисток Навального, ворвавшись в конференц-зал администрации Выборгского района, начала с видом профессионального юриста обвинять сотрудниц бюджетного учреждения в фальсификации подписей в поддержку Беглова. В подтверждении своих слов она сняла на видео «подписные листы», на которых не оказалось фальшивых подписей. Но это не остановило оппозиционеров пропиарить в сети данное видео и свое безобразное поведение.

Как отмечают наблюдатели, в очередной раз блогер Навальный предстает перед публикой скандалистом и провокатором, которому, кроме своих придуманных расследований и компроматов, предъявить нечего. Беглов уже обратился в правоохранительные органы с целью проверки данного инцидента.

Депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Бочков со своей стороны отметил, что за его 15 летний политический опыт в случалось разное, но в ситуации с Бегловым сбор подписей за его кандидатуру проходил открыто и прозрачно – никаких нарушений допущено не было.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.06.19

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