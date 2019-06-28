«Играть в выборы» становится опасным: процветает «политическое мошенничество»

Итог губернаторских выборов в Санкт-Петербурге вряд ли будет признан избирателями как легитимный – в первую очередь из-за 10% муниципального фильтра. Пройти его смогут лишь 9-10 кандидатов, а учитывая, что большая часть муниципальных депутатов является «единороссами», у избирателей практически нет шансов увидеть в бюллетене кандадатов от оппозиции. Об этом пишет в своей статье, опубликованной «Росбалтом», один из претендентов на пост главы северной столицы, лидер общественного движения «Возрождение»Александр Чухлебов.

Он обратил внимание, что документы в горизирком подали уже 25 человек, это как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. Для регистрации в качестве кандидатов каждый из них должен пройти «муниципальный фильтр». «Именно к нему сегодня возникает все больше и больше вопросов в части правомерности и соблюдения основных конституционных прав граждан – избирать и быть избранным», – отмечает Чухлебов.

По изначальной идее фильтр должен был отсечь от выборов несерьезных людей, не имеющих общественной поддержки. Однако в реальности эта процедура ограничивает избирательные права более 3 млн граждан Санкт-Петербурга, пишет политик.

В Петербурге всего 1565 муниципальных депутатских мандатов, действующих депутатов – 1412. Для регистрации кандидат должен собрать около 155 подписей, при этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата. Получается, что подписей хватит только на 9-10 претендентов на кресло губернатора.

«Ко всем этим цифрам, указанным выше, необходимо добавить, что около 80% действующих муниципальных депутатов это члены партии «Единая Россия», – обратил внимание Чухлебов. – Сейчас примерно 1200 депутатов представляют «Единую Россию», 150 мест у так называемой оппозиции, включая системные партии, и еще 200 мест у самовыдвиженцев, большинство из которых, как правило, поддерживают власть в лице правящей политической партии». По его оценке, фактически складывается абсурдная ситуация, при которой муниципальные депутаты-«единороссы» решают за три млн горожан допускать претендента к выборам или нет.

«Уже с первых чисел июня по городу ходят слухи, что большинство муниципальных депутатов ставят свои подписи организованно и по указке», – отметил Чухлебов.

По его словам, «этот административно управляемый процесс невозможно называть демократическими выборами, как и итог таких выборов вряд ли будет признан избирателями как легитимный». Как считает политик, в результате избиратели стремительно теряют доверие не только к выборам, но и к действующей власти. Кроме того, процесс получения подписей превращается в политическую спекуляцию, а иногда и откровенное политическое мошенничество.

Чухлебов напомнил о заявлении главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о том, что из-за муниципального фильтра на выборах главе государства на пресс-конференциях впоследствии приходится решать проблемы ЖКХ и дорог. При этом в Санкт-Петербурге ее предложение о снижении фильтра до 6% не было принято.

«Муниципальный фильтр на выборах глав регионов снижает их конкурентность и практически исключает возможность регистрации молодых и перспективных лидеров новой формации, обладающих знаниями и практическим опытом, обретенным не в ходе политических битв «под ковром», а в реальных секторах экономики», – подчеркивает автор статьи.

При этом те, кому удается пройти фильтр, в реальности оказываются несостоятельными и получают на выборах незначительный процент голосов. «Люди сами разберутся за кого голосовать», – считает Чухлебов, отмечая, что в сегодняшних условиях продолжать «играть в выборы» с избирателями просто опасно.

«Граждане способны без всяких вспомогательных механизмов, отбросив «политические костыли», отделять настоящих политиков от проходимцев», – подытожил он.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.06.19

«Очистим Россию от мусора!» В Москве пройдет митинг против строительства «экотехнопарка» в Шиесе. / Воры парализовали движение поездов между Москвой и Петербургом (ФОТО). / Демократы в Кремле – лучшая гарантия американской безопасности. Спецпроект РИА «Новый День» «Назад в 90-е». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»