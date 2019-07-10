«Яблоко» продолжает сливать конкурентов на петербургских выборах с помощью давления на ЦИК

Отчаявшееся выиграть муниципальные выборы в Петербурге партия «Яблоко» продолжает привлекать административный ресурс для давления на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России. На такую активность «яблочников» жалуются даже «коллеги» по оппозиции.

В частности, члены «Справедливой России», координирующие выборы в Санкт-Петербурге, выразили возмущение поведением «яблочников». «Яблоко» не только привлекло членов ЦИК РФ – Евгения Шевченко и Александра Кинёва для «легализации» действий демократов в северной столице, но и вставляет палки в колеса «эсерам»: выдвигают в округах, где «справедливороссы» традиционно сильны, собственных кандидатов.

Проблем с регистрацией у кандидатов от «Яблока» не возникает, несмотря на то, что документы зачастую подаются с нарушением всех законодательных норм. В этой ситуации, как полагают наблюдатели, представители ЦИК РФ могут закрывать глаза на противоправные действия «яблочников».

Например, в округе «Введенский», потенциальные мундепы от «Яблока» забыли предоставить в ИКМО решение с конференции партии об их выдвижении. Штаб не проинструктировал кандидатов должным образом: в руководстве партии почему-то подумали, что решение о выдвижении должен подать только один кандидат, а не все. Некомпетентность представителей «Яблока» в таком элементарном вопросе никого не смутила: обвинения посыпались на избирком. Видимо, без «наблюдателей» с федеральными полномочиями не обошлось.

Кроме того, «яблочники» намеренно игнорируют концепцию «умного голосования», которую продвигает оппозиция на текущих выборах. Об этом заявила Нэлли Вавилина– член бюро совета петербургской «Справедливой России» в Facebook. Она обратила внимание, что один лидеров петербургских «яблочников» Борис Вишневский ранее обещал, что не станет выдвигать членов партии по «эсеровским» округам, чтобы не создавать «спойлеров» сильным кандидатам, однако «привезенный» из Москвы координатор муниципальной кампании Максим Кац все договоренности нарушил.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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