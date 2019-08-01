Финляндия ужесточит визовые требования для россиян

Власти Финляндии расширят список требований для граждан России при оформлении шенгенской визы. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Финляндии, посольство республики в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы.

В настоящее время для получения финской визы необходимо заполнить анкету, приложить действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С сентября понадобятся дополнительные документы, которые требуют другие государства Шенгенского соглашения. В частности, к анкете нужно будет приложить подтверждение о месте проживания, билеты, описание маршрута, а также бумаги, удостоверяющие доход туриста – справку с места работы, выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 01.08.19

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