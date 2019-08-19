440 тон вьетнамского риса оказались заражены опасной для людей мухой

Россельхознадзора в Санкт-Петербурге выявил в двух крупных партиях риса из Вьетнама многоядную муху-горбатку. Насекомое переносит смертельные для человека болезни. Опасный продукт вернули поставщику.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, живые имаго насекомых обнаружили при осмотре двух партий вьетнамского риса в рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля на внутренней части контейнеров.

«В результате проведенной лабораторной экспертизы, специалистами подведомственного Службе ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» было подтверждено наличие опасного карантинного объекта в жизнеспособном состоянии», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В течение двух дней собственник товара должен был принять решение о возврате, обеззараживании или уничтожении зараженных партий. Однако ответа от компании не поступило, поэтому управлением Россельхознадзора принято решение о запрете ввоза 10 контейнеров с рисом.

Многоядная муха-горбатка – крайне опасный карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского Экономического Союза. Вредитель способен очень быстро распространяться, перемещаясь вместе с транспортом, людьми или животными.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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