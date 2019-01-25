Южному Уралу грозит нашествие опасных для человека мух

Челябинцев просят сообщать о появлении маленькой, но опасной мухи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, Россельхознадзор проинформировал о случаях выявления во ввозимых в страну партиях подкарантинной продукции отсутствующего на территории стран ЕАЭС карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew).

Насекомое представляет высокий фитосанитарный риск и, в случае заноса и акклиматизации, может нанести серьезный ущерб не только фитосанитарной, но ветеринарно-медицинской сфере, предупреждают в администрации города.

«Вредитель способен развиваться в различных органических остатках как растительного (в том числе в овощах, фруктах, почве), так и животного происхождения (на трупах и фекалиях). Попадая не в герметично упакованные контейнеры, муха быстро откладывает яйца в продуктах питания. Любой органический субстрат может стать отличным местом обитания для личинок мухи. И если не соблюдаются санитарные правила хранения и транспортировки продукции, то это существенно повышает риски заражения и приводит к большим экономическим потерям. Муха является потенциальным универсальным вредителем запасов. Обитая в антропогенных условиях, она заражает многие продукты питания, в частности муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу», – отмечают в мэрии.

Также многоядная муха-горбатка способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей.

Вредитель несет потенциально высокий риск для здоровья человека. В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом, ведь в случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза, требующего сложного системного лечения. Особенно опасны личинки старшего возраста. Муха отмечена как переносчик холеры.

Насекомое очень сложно идентифицировать. Муха-горбатка похожа на мелких мух, особенно в подвижном состоянии ее практически не отличить от других мелких мушек. В мировой фауне насчитывается больше 3000 видов семейства Phoridae, к которому относится и муха-горбатка. Самая надежная идентификация возможна только при лабораторном исследовании отобранных при досмотрах ввозимой продукции образцов. Личинки мухи-горбатки легко разносятся на шерсти животных и перьях птиц, что увеличивает сложность борьбы с вредителем. Несмотря на то, что муха-горбатка предпочитает теплый климат, в более холодном климате северо-западных областей России этот вид может жить и развиваться в условиях закрытых помещений, например складов продукции.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом карантина растений делают всё, чтобы обезопасить территорию России от мухи-горбатки, полностью соблюдая международное фитосанитарное законодательство. Во избежание проникновения опасного карантинного объекта, обращаем внимание экспортеров и импортеров продукции на необходимость соблюдения санитарных требований и недопустимость ненадлежащей упаковки контейнеров и грязной тары», – призывают чиновники.

В случае выявления многоядной мухи-горбатки или подозрении на ее наличие обязательно сообщать в отдел надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам 8 (351) 265-37-43.

Челябинск, Виктор Елисеев

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