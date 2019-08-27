В Петербурге обнаружена подпольная фабрика компромата на неугодных Навальному политиков

Найденная в Санкт-Петербурге подпольная редакция по созданию фейковых материалов предположительно может принадлежать скандальному блогеру Алексею Навального. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не первый год дискредитирует российских чиновников накануне Единого дня голосования, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее в прессе появилась информация о том, что один из петербуржцев, вернувшийся после длительной командировки, обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Дело в том, что в момент отсутствия его квартиру по адресу Краснопутиловская, 73 кто-то взломал. Полицейские предположили, что речь может идти об обыкновенном взломе или проникновении бездомного. Однако выяснилось, что у этого, на первый взгляд, ничем не примечательного дела есть любопытные нюансы.

Выяснилось, что неизвестные использовали помещение под реализацию теневых политтехнологий накануне Единого дня голосования. Об этом сообщает Neva.today. Позднее более подробно об этом инциденте рассказали в издании «Версия на Неве».

По данным источника СМИ в правоохранительных органах, за время отсутствия петербуржца квартиру переоборудовали в подпольную редакцию по изготовлению фейковых материалов против высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Кроме того, работники этой теневой структуры занимались написанием компрометирующих статей, которые впоследствии должны были отправиться на публикацию в разные издания. Причем использовались самые изощренные методы работы – вплоть до незаконного ведения слежки.

Эта информация подтвердилась по итогам обысков. Также в квартире обнаружили компьютеры, фотоаппараты, камеры для слежки, дроны, списки и фотографии политических деятелей и так называемые «рыбы» псевдорасследований. Иными словами, «серые» политтехнологи занимались тем, что буквально рылись в чужом грязном белье, выискивая криминальные и любовные связи своих «героев». Если же найти интересующую информацию не удавалось, тогда преступники готовили фейковые вбросы.

Авторитетное петербургское СМИ «Невские Новости» обратило внимание на фейковые материалы подпольной фабрики. Именно это издание назвало имена фигурантов будущих расследований. Так, журналисты назвали имя врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

Однако судя по фотографиям прямиком из подпольной фабрики, сейчас заказчиков интересует петербургская повестка. Подтверждение тому – найденные в квартире материалы, касающиеся врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также вице-губернаторов и депутатов Законодательного собрания. Не исключено, что фейковые материалы о местных чиновниках находятся еще на стадии разработки и будут опубликованы накануне дня выборов.

В связи с этим Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, основываясь на материалах СМИ, данных правоохранителей и поисковых запросов, и обнаружило несколько публикаций, авторами которых и являются сотрудники подпольной фабрики «фейкометов». На нескольких сайтах действительно есть лживые статьи о Текслере, Бердникове и Старовойте.

Заявления о причастности авторов материалов к подпольной фабрике вряд ли могут быть голословными. Все публикации объединяет несколько любопытных признаков: опубликованы они примерно в одно время, ключевые персонажи – высокопоставленные чиновники или политики, близкие к партии власти, готовящиеся к Единому дню голосования 8 сентября. В качестве главных тезисов «фейкометчики» используют вымышленные данные о якобы коррумпированности героев «расследований», их аморальности и наличии любовников. Естественно, по задумке создателей, все это должно создать негативный образ вокруг кандидатов.

Статья о Романе Старовойте строится на информации о «криминальных связях». Дело в том, что его обвинили в создании «преступного синдиката» и назначении на важные должности людей из его окружения с весьма сомнительной репутацией. К примеру, председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака представили в образе пьяницы и агрессора, а первого заместителя Алексея Смирного оклеветали, заявив, что политик «замял» уголовное дело по статье 286 Уголовного Кодекса, однако оно было закрыто законным способом. Что же касается самого Старовойта, то вдобавок ко всему его якобы уличили в изменах со своим заместителем Екатериной Харченко. При этом авторы пасквиля рассказали о том, что она якобы беременна от врио губернатора Курской области. Разумеется, никаких фактов, подтверждающих эту информацию, нет.

По аналогичной схеме «уничтожали» и мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Создатели фейковых материалов повесили на него обвинения в давлении на бизнес, использовании админресурсов для продвижения своих друзей во власть и коррупции.

Такой же логики работники фабрики «фейкометов» придерживались при создании статей о врио губернатора Челябинской области Алексея Текслере. Его обвинили во взяточничестве, крахе «Челябинскинвестбанка», покупке недвижимости элитного класса в российской столице и т.д. Как и в случае со Старовойтом, политику вменяли сексуальную связь с начальником пресс-службы региона Марией Хворостовой. Однако и в этот раз никаких подтверждающих данных представлено не было.

Журналисты ФАН в своем материале подчеркнули, что статьи такого скандального содержания, скорее всего, уже нашли свою целевую аудиторию. Но с учетом того, что пока они не разошлись по соцсетям, публикации могли стать своего рода вбросом и источником информации для новых «разоблачительных» видео.

В связи с этим возникает весьма логичный вопрос: а кому это все может быть нужно? Несмотря на всю скрытность подпольной фабрики, ответ невольно напрашивается сам собой. Многие наверняка знают, кто за немалые гонорары готов компрометировать членов «Единой России». И только скандальный блогер Алексей Навальный за годы своей «работы» показал, насколько агрессивно относится к «ЕР».

Достаточно вспомнить, сколько провокационных роликов он опубликовал на своем YouTube-канале, сколько лжерасследований было выпущено. Кроме того, после слива протестов в Москве он активно пиарит свое «Умное голосование», с помощью которого планирует продвигать во власть «кого угодно, только не единороссов».

О том, что петербургская фабрика «фейкометов» может принадлежать именно Алексею Навальному, говорит несколько любопытных фактов. Во-первых, эти материалы были опубликованы сразу после того, как глава т.н. ФБК покинул спецприемник. Во-вторых, ранее он уже угрожал тем, что выпустит несколько «разоблачительных» расследований. Как итог – два этих события совпали с размещением фейковых материалов о российских политиках в Сети.

Учитывая все вышеперечисленные нюансы, журналисты Федерального агентства новостей пришли к выводу, что Алексей Навальный решил нанести удар по авторитету российских политиков накануне Единого дня голосования. Цель проста – создать у избирателей негативный образ членов «Единой России». Не исключено, что структуры скандального блогера могли за приличное вознаграждение выполнять чей-то политический заказ. Как известно, он не чурается такой работы. Да и обнаружение фабрили троллей Навального в московском Марьино наталкивает на мысли, что петербургская организация может контролироваться главой так называемого ФБК.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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