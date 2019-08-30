Режиссер Бортко отказался от своих громких обещаний и снял кандидатуру с выборов в Петербурге

Новость о том, что кандидат от КПРФ Владимир Бортко преждевременно сошел с дистанции предвыборной гонки на выборах губернатора Санкт-Петербурга, не стала сенсационной или неожиданной. Горечь неминуемого поражения, судя по всему, стала одной из главных причин досрочного самоотвода Бортко.

Ему стало понятно, что для него места во втором туре точно нет. А проигрывать так откровенно и с таким разгромным счетом партийцы-коммунисты очень не любят. Тем более, что партия растеряла свой лимит доверия россиян еще на предыдущих президентских выборах. Тогда Павел Грудин был их претендентом на российское президентство. А такой мезальянс грубого капитала и ленинского идеала очень не понравился рядовым коммунистам.

При этом конкурировать с крепким хозяйственником деятель культуры просто не мог. Откуда у режиссера опыт управления городским хозяйством? А Беглов проявил себя с лучшей стороны, исполняя обязанности временного главы Смольного. Понятно, что жители Петербурга скептически отнеслись к кандидатуре Бортко. Да и в самой партии относительно него не было единства: известно, что многие в КПРФ были против идеи баллотирования Владимира Владимировича.

Причем такое поведение отстающих претендентов очень характерно для неопытных и необстрелянных общественников из плеяды так называемых романтиков. Они просто не готовы выкладываться на все двести процентов, когда этого требует критичность ситуации. Вместо этого они избегают прямого удара и поражения при помощи банального бегства. И тут никакие пустые словесные обещания, коих множество наделал Бортко, не помогут, что и доказал его безвольный самоотвод.

Без Владимира Бортко в избирательных списках до сих пор значатся самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов, представитель партии «Гражданская платформа», и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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