СМИ опубликовали топ-5 фейков о «нарушениях» на губернаторских выборах в Петербурге

В Петербурге, как и во многих других городах России, проходит Единый день голосования. Губернаторские и муниципальные выборы в северной столице сопровождаются большим количеством ложной информации: речь идет о сфабрикованных нарушениях на избирательных участках. Редакция «Невских новостей» представила рейтинг пяти самых абсурдных и откровенных фейков за 8 сентября.

Почетное первое место в топе занимает видео о якобы вбросе бланков на УИК №1808. Причем тот факт, что это откровенный фейк, вынуждены были признать даже представители оппозиции. Правда, только после того, как общественность серьезно возмутилась. Выяснилось, что это видео было снято в 2016 году в Нижнем Новгороде.

На втором месте в рейтинге – информация о «нападении» на члена УИК №1619 с правом решающего голоса Георгия Медвинского. Данные о случившемся проверяют, не исключено, что он упал сам, однако представил инцидент как нападение.

Тройку лидеров в подборке замыкает фейк о том, что на участках централизованно голосуют бюджетники. Как сообщают журналисты, в качестве «нарушения» пытались представить опрос петербуржцев о наполнении арт-парка, который проводили в УИК. Правда, об этом опросе говорили ранее, поэтому данная информация о сборе бюджетников не соответствует действительности.

Четвертый фейк – данные о том, что на УИК №105 якобы незаконно голосуют военнослужащие. Однако корреспонденты «Невский новостей» опровергли эту информацию. Выяснилось, что речь идет о военных-контрактниках. Они имеют право голоса и могут прийти на участки, где базируются их военные части и учреждения. В городском избиркоме также это подтвердили.

И, наконец, почетное пятое место занимает фейковая новость о «подкупе» избирателей на Васильевском острове под видом проведения социального опроса населения. Однако нужно понимать, что экзитполы действительно проводят опросы, но на совершенно законных основаниях. Любопытно, что даже на видео, опубликованных оппозицией, местные жители эту информацию опровергают.

Стоит отметить, что это далеко не единственные фейки, активно тиражируемые в Единый день голосования. Журналисты продолжают наблюдать за ситуацией и разоблачать недостоверную информацию.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 08.09.19

В Санкт-Петербурге отмечается низкая явка. / Это ожидаемо: глава Банка России предсказала рост стоимости жилья. / «Ниже ожиданий»: Банк России подтвердил – ситуация в экономике негативная. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»