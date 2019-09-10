Проект Навального «Умное голосование» провалился на выборах губернатора в Петербурге

В Санкт-Петербурге губернаторские выборы завершились победой Александра Беглова (65,64%) со значительным отрывом от конкурентов Михаила Амосова из «Гражданской платформы» (16,01%) и Надежды Тихоновой (16,85%) из «Справедливой России». По оценке наблюдателей, итоги голосования наглядно продемонстрировали провал проекта скандального политического блогера Алексея Навального «Умное голосование» – ему не удалось стать авторитетной фигурой в петербургском либеральном движении, несмотря на все попытки его сторонников.

Среди активно продвигающих «Умное голосование» в северной столице эксперты выделяют скандально популярного депутата ЗакСа Максима Резника, который освещал у себя на странице в соцсетях буквально каждый шаг Навального и его команды. Но чем подробнее он рассказывал о деятельности блогера, тем большее раздражение вызывал даже у либералов.

Как считают наблюдатели, навальнисты поступили очень опрометчиво, избрав наставником Резника: в результате сложилась смешная ситуация, когда про честные и нечестные выборы рассуждает человек, собственные протеже которого попались на фальсификации подписей избирателей. Не менее странным получается, когда петербургский депутат, политик с огромным стажем превращается в микрофон столичного блогера и ссорится с давними соратниками ради абстрактной идеи не пустить во власть непонравившегося кандидата. В ночь выборов он тоже не смог удержаться от обвинений кандидатов партии «Яблоко» в том, что они выдвинулись, чтобы помешать «его команде». Между тем, именно эта партия открыла ему путь в большую политику.

Примечательно, что лидер петербургского «Яблока» Борис Вишневский, которого называют другом Резника, жестко раскритиковал «Умное голосование». Но не только он, многие другие открыто заявили, что проект антидемократичен, так как заставляет людей голосовать по чужой указке. Скорее всего, целью проекта был не выигрыш, а просто способ рассеять результаты и устроить хаос.

Так или иначе, Резник, судя по всему, очень гордился собственным слоганом «За любого, кроме Беглова!», который подхватили и раскачали все городские оппозиционеры. Навальный хоть и вяло, но тоже принимал участие в травле врио губернатора. Он был слишком занят сначала в продвижении своих протеже в Мосгордуму, а потом на нелегальных акциях протеста в столице.

С другой стороны, новому губернатору Петербурга Александру Беглову, как новому человеку в политике культурной столицы России, действительно не сразу удалось заручиться поддержкой горожан. Ему пришлось разгребать проблемы, накопленные предыдущим главой города. В результате – при Беглове открыли несколько школ, реконструировали Богатырский проспект, разрешили конфликтную ситуацию с метростроевцами, закончили ремонт станций Фрунзенского радиуса, которые уже заработали в тестовом режиме.

Примечательно, что Беглов решил отложить открытие новых станций метро накануне дня голосования и поручил исправить все недочеты, рискуя потерять свои политические баллы в предвыборной гонке. Парадоксально, но, как считают эксперты, именно этот шаг и решил дальнейшую судьбу политика на выборах губернатора 8 сентября в его же пользу, вопреки мечтам либеральной общественности, которая желала видеть на посту главы северной столицы кого угодно, кроме Беглова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.09.19

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