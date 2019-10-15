Пригожин: Парился в бане с телками. А вы где меня искали?

Несколько дней ряд СМИ и Telegram-каналов тиражируют сообщение о гибели известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе 10 октября в Демократической республике Конго. История так бы и могла остаться в глубинах Сети, однако журналистам АБН удалось связаться со знакомым предпринимателя и пролить свет на случившиеся.

В частности, вывод о том, что петербургский предприниматель якобы находился на борту военно-транспортного самолета Ан-72 в момент его крушения на территории Демократической Республики Конго, сделали в издании Readovka, исходя из интересов бизнесмена в этой африканской стране.

Журналисты АБН провели собственное расследование случившегося. Спустя некоторое время им удалось выйти на связь с ближайшим знакомым Пригожина. Как оказалось, ни его знакомый, ни сам бизнесмен вообще не в курсе происходящего. Последний искренне удивился своей «гибели», поинтересовавшись «где его искали»? После чего предприниматель ответил, что последние «два дня парился с телками в бане».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.10.19

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