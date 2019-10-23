В Санкт-Петербурге автомобиль снес пешеходов на переходе

В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу людей на пешеходном переходе. По последним данным, пострадали семь человек.

ДТП произошло на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. В Сети появилось видео произошедшего. После того, как загорается красный свет, на перекресток на большой скорости влетает Volkswagen Polo, врезается в Renault и вылетает на тротуар.

По данным ГИБДД, пострадали семь человек – шесть пешеходов и водитель Renault, который в результате столкновения перевернулся. Пять пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 23.10.19

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