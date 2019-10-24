Виновник крупной аварии в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске за взятку

Предполагаемый виновник аварии в Санкт-Петербурге, где пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске. Он дал взятку сотрудникам ГИБДД в Ярославской области.

ДТП произошло накануне на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. После того, как загорелся красный сигнал светофора, на перекресток на большой скорости выехал Volkswagen Polo и врезался в Renault. От удара машина перевернулась и влетела в пешеходов, переходивших дорогу. Volkswagen откинуло на тротуар.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. По уточненным данным, травмы получили семь пешеходов и водитель Renault. Женщину пришлось вытаскивать из поврежденного автомобиля.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД», сообщает ТАСС. Виновник ДТП задержан «в рамках нарушения миграционного законодательства».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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