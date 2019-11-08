Петербуржцам готовят резкое повышение тарифов на проезд в транспорте

Власти Санкт-Петербурга обсуждают повышение тарифов на проезд в городском транспорте с 2020 года. Об этом сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.

Сейчас, по его словам, проводятся соответствующие расчеты. Глава Северной столицы рассказал, что для тех, кто пользуется проездным «Подорожник», тарифы возрастут на 5-8%. При этом стоимость разового проезда может подорожать значительней – на 10-15 рублей. Так, проезд в метро может составить 60 рублей, на наземном транспорте – 50 рублей, отметил Беглов в эфире телеканала «78». При этом он заявил, что окончательное решение еще не принято.

Губернатор добавил, что разовым проездом в метро и наземном транспорте в основном пользуются туристы, и город «практически дотирует из бюджета как раз эту категорию граждан». По его словам, в этом году объем дотаций достиг «большой суммы» – почти 40 миллиардов рублей. «Мы должны защитить свой бюджет», – объяснил Беглов необходимость повышения тарифов на проезд в транспорте.

Сейчас разовая поездка в метро Петербурга обходится в 45 рублей, проезд на наземном транспорте – 40 рублей.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.11.19

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