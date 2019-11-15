Проезд в Петербурге заметно подорожает: утверждены новые тарифы

Петербургские власти объявили о подорожании проезда в общественном транспорте с 1 января 2020 года.

Разовый проезд в наземном транспорте обойдется в 50 рублей вместо 40 рублей, в метро – 55 рублей (сейчас 45 рублей). Для тех, кто пользуется проездным, тарифы как в метро, так и в наземном транспорте возрастут на 4%. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Северной столицы. Решение о подорожании проезда было принято на рабочем совещании с членами городского правительства.

Власти Санкт-Петербурга объясняют необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте тем, что город не хочет дотировать поездки туристов. О том, что сейчас городская казна субсидирует проезд туристов, ранее заявлял губернатор города Александр Беглов. По его словам, в 2019 году объем дотаций достиг «большой суммы» – почти 40 миллиардов рублей. «Мы должны защитить свой бюджет», – объяснил Беглов необходимость повышения тарифов на проезд в транспорте. Губернатор допустил, что проезд в метро может подорожать до 60 рублей, на наземном транспорте – до 50 рублей.

Ожидается, что в следующем году Петербург посетит более 9 млн туристов. Власти рассчитывают, что на деньги, которые гости Северной столицы потратят на проезд, город сможет расширить парк общественного транспорта.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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