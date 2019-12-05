В Петербург девушка на тест-драйве протаранила 12 автомобилей и светофор

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Автомобиль Audi A7 снес светофор и задел по касательной еще 12 машин. Два человека пострадали.

Авария произошла на Выборгском шоссе. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области, сначала Audi врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes, затем столкнулась с забором и снесла светофор. После этого автомобиль задел по касательной еще 11 машин.

Массовое ДТП в Петербурге

В социальных сетях появилось видео последствий ДТП. Повсюду валяются обломки поврежденных машин, видно вспаханный колесами газон на разделительной полосе, рядом лежит поваленный светофор.

По словам очевидцев, за рулем Audi была девушка, она двигалась на очень большой скорости. Местные СМИ сообщают, что она выехала из автосалона, чтобы провести тест-драйв новой машины.

В результате аварии пострадали водитель Audi и пассажир. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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