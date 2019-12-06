Виновник массовой аварии в Петербурге был оштрафован за превышение скорости более 100 раз

В ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что виновник ДТП на Выборгском шоссе, где получили повреждения 12 автомобилей, 105 раз привлекался к административной ответственности.

Полицейские установили, что вчера водитель сел за руль пьяным, без водительского удостоверения и без полиса ОСАГО. 42-летний мужчина 105 раз был оштрафован, из них 104 раза за нарушение скоростного режима, пишет 78.ru.

Массовое ДТП произошло накануне, автомобиль Audi A7 врезался в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes, затем столкнулся с забором и снес светофор. После этого он задел по касательной еще 11 машин. В результате два человека пострадали.

Очевидцы утверждали, что за рулем Audi была девушка. Она якобы тестировала новую машину. Выяснилось, что она была пассажиркой.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День

Санкт-Петербург. Другие новости 06.12.19

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