В Санкт-Петербурге несколько мужчин избили 18-летнюю девушку

В центре Санкт-Петербурга 18-летняя студентка стала жертвой нападения, в котором участвовали несколько мужчин. В результате девушка попала в больницу с сотрясением.

Инцидент произошел вечером 9 декабря. Четыре девушки гуляли по Лиговскому проспекту, когда за ними увязалась группа мужчин. По словам подруг, парням не понравился внешний вид девушек, пишет 78.ru.

«Они прошли мимо нас, а потом вернулись и шли сзади некоторое время. Мы подумали, это из-за девочек – у них своеобразный стиль. Короткие стрижки, пацанская одежда. И мы подумали, ну ладно. Они сначала начали вопросы задавать: «Вы лесбиянки? Давайте мы вам покажем, как надо заниматься…» сами понимаете чем. И после этого мы подумали, они поугорают и уйдут. На секундочку так и было, а потом они нас рассоединили, каждой по отдельности начали что-то говорить», – рассказала участница конфликта Алина Коробейникова.

Девушки зашли в ближайшее кафе, надеясь найти там помощь, парни пошли за ними. Один из преследователей набросился на 18-летнюю Екатерину и ударил ее в челюсть и по голове, девушка потеряла равновесие и упала, ударившись об стол.

Работники кафе вызвали скорую помощь, пострадавшую забрали в больницу, но выписали в тот же день, диагноз – сотрясение мозга, на лицо наложили несколько швов. Подруги пошли писать заявление в полицию.

Как сообщили знакомые Екатерины в соцсетях, на следующий после нападения день ей стало хуже, ее вновь госпитализировали в Александровскую больницу.

В ГУ МВД сообщили, что ведется тщательная проверка всех обстоятельств из заявления пострадавшей.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.12.19

«Рубить понемножку мы можем еще долго»: Госдума чуть расширила «федеральный список» орфанных заболеваний. / «Опять принимаем закон для олигархов!» Госдума одобрила льготы для крупных инвесторов на 20 лет. / Суд вынес приговор за растрату экс-главе «Волго-Балта» и двум топ-мененджерам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»