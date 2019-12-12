В Петербурге задержали подростков, избивших девушку из-за внешнего вида

Полицейские задержали молодых людей, которых подозревают в избиении девушки в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, нападавшие принадлежат к неформальному сообществу.

Инцидент произошел вечером 9 декабря. Четыре девушки гуляли по Лиговскому проспекту, когда за ними увязалась группа мужчин. Парням не понравился внешний вид девушек. Подруги зашли в ближайшее кафе, надеясь найти там помощь, парни пошли за ними. Один из преследователей набросился на 18-летнюю Екатерину и ударил ее в челюсть, девушка потеряла равновесие и упала, ударившись об стол. Пострадавшая была госпитализирована, после чего обратилась в полицию.

По результатам проверки дознаватели УМВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Полицейские задержали троих подростков 16-19 лет, причастных к избиению. По оперативной информации, они принадлежат к неформальному сообществу. «Один из них нигде не учится, не работает. Второй – учится в 7 классе школы. А третий, самый старший из них, – студент юридического факультета одного из петербургских вузов», – говорится в сообщении УМВД.

У студента изъяли копаные патроны, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, по местам проживания задержанных проходят обыски. Решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.12.19

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