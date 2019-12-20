В Карелии разбили Гелендваген, скинув его с вертолета

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, чтобы разбить автомобиль Mercedes-Benz G класса. Они сбросили его с 300-метровой высоты.

В аэропорт Пески приехали двое мужчин из Москвы и наняли вертолет. К винтокрылой машине с помощью тросов подцепили Гелендваген 1995 года выпуска, подняли на высоту 300 метров и сбросили на землю, сообщает портал «Столица на Онего».

После такого падения автомобиль буквально разбился «в лепешку». Остатки машины трактор, который также арендовали москвичи, увез на металлолом. По словам руководства аэропорта, мужчины заплатили за аренду вертолета 250 тысяч рублей. Вся операция заняла около 20 минут.

«Это беспрецедентный случай, – заявили в аэропорту. – Такого еще в Карелии не было».

По данным источников издания, мужчины заключили пари, один из них проиграл и по условиям спора должен был разбить свой автомобиль. В столице затею осуществить не удалось, поэтому они решили сделать это в Карелии.

На сайте объявлений по продаже машин Гелендваген 90-х годов выпуска стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Петрозаводск, Служба информации РИА «Новый День»

Петрозаводск. Другие новости 19.12.19

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