Председатель ЗакС Петербурга проиграл место Беглову в президиуме Госсовета РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вошел в Государственный совет после утверждения нового состава президиума президентом РФ Владимиром Путиным. Назначение продемонстрировало действительную расстановку политических сил в северной столице, пишет портал Gorodovoy.spb.ru.

После того как экс-глава Петербурга Георгий Полтавченко в октябре 2018 года досрочно сложил свои полномочия, перспективы занять пост губернатора появились у председателя местного Законодательного собрания Вячеслава Макарова. На тот момент его карьера была на взлете, и кресло руководителя северной столицы сулило отличное продвижение по службе.

Как отмечают наблюдатели, в период работы Полтавченко на губернаторском посту Макаров смог многого добиться, поскольку предыдущий глава города предпочитал не вмешиваться в дела ЗакСа. В итоге Макарову удалось не только занять должность председателя парламента, но и установить контроль над муниципальными советами и администрацией нескольких районов северной столицы. Фактически новые позиции позволили Макарову рассматривать Петроградскую сторону как «личную вотчину», где легко можно было лоббировать бизнес-интересы «прикормленных» строительных компаний.

Судя по всему, в 2018 году председатель ЗакСа решил, что было бы нелишним закрепить приобретенное влияние в Петербурге, заняв кресло губернатора северной столицы. Однако Макаров столкнулся с угрозой срыва амбициозных планов, поскольку должность врио главы города на Неве получил Александр Беглов, на момент перехода трудившийся в должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Как считают эксперты, успешные действия Беглова на новом посту были восприняты Макаровым как личная угроза. В результате в СМИ была организована целая кампания по дискредитации врио градоначальника. Как полагают наблюдатели, Макаров планировал выдвинуть на этот пост собственную кандидатуру. Альтернативным вариантом считалось продвижение на должность лояльного лично главному городскому парламентарию кандидата из системной оппозиции.

Последующий год политической борьбы показал, что Макаров явно переоценивал свои возможности. Председатель ЗакС потерял былое влияние в Петербурге, а над его депутатским мандатом завис дамоклов меч. Победа Беглова на губернаторских выборах только подчеркнула неудачу главы Заксобрания. Согласно некоторым оценкам, Макарова подвела излишняя увлеченность реализацией собственных амбиций, что в итоге вылилось в крах на выборах мундепов и губернатора северной столицы.

В СМИ уже отмечали, что в такой неоднозначной для себя ситуации Макаров начал продвигать своих людей на важные посты муниципалитетов. В результате его довольно напористых действий выборы в Петербурге были названы главой Центризбиркома Эллой Памфиловой самыми «грязными» в 2019 году. Ответственность за это председатель ЦИК РФ возложила на председателя ЗакСа. Макаров же не стал опровергать данную информацию и признал причастность.

Так или иначе, как отмечают политические эксперты, ошибки Макарова привели к тому, что его просчетом воспользовалась либеральная оппозиция. Оппозиционные кандидаты прошли сразу в нескольких округах северной столицы. В результате работа в некоторых муниципалитетах оказалась фактически парализованной.

Тем не менее, Макаров предпринимал попытки повлиять на итоги голосования после провала его команды в МО «Озеро Долгое». Как отмечают наблюдатели, именно с подачи парламентария мог быть инициирован пересчет голосов, в ходе которого сторонники председателя Заксобрания пытались подбросить фальшивые бюллетени. Данный факт оппозиция намеревалась использовать в качестве козыря при оспаривании результатов выборов в округах, где либеральные кандидаты потерпели поражение. Подобного могло не произойти в случае, если бы Макаров не уделял все свое внимание противостоянию с Бегловым.

Макаров сделал максимум для того, чтобы выбраться на федеральный уровень. Однако, судя по развитию событий, эта борьба лишила его влияния в городе и политических ресурсов – председатель ЗакСа в 2021 году рискует потерять даже свою должность и сложить депутатские полномочия. На этом фоне губернатор Петербурга Александр Беглов приобретает статус влиятельного федерального политика, войдя в состав президиума Госсовета. При этом глава северной столицы продолжает оставаться максимально вовлеченным в жизнь города и его проблемы.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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