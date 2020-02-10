Подал в отставку глава муниципалитета в Петербурге, в квартире которого нашли подпольное казино

Глава муниципалитета «Введенский» в Санкт-Петербурге Олег Калядин ушел в отставку после скандала с обнаружением подпольного казино в его квартире.

Высокопоставленный чиновник в понедельник, 10 февраля, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее он был исключен из партии «Единая Россия». Новым главой муниципалитета избран депутат Алексей Асанов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник. Он является руководителем комиссии по охране общественного порядка, вопросам ГО и ЧС.

Напомним, подпольное казино в квартире Калядина на Кронверкском проспекте было обнаружено правоохранителями 8 февраля. В ходе обыска на месте было изъято следующее игровое оборудование: рулетка, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, а также фишки и карты.

Сам Калядин в своих показаниях полиции сообщил, что квартиру он сдавал, и не знал, что в ней происходило.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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