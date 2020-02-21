Финны были шокированы разработкой российских железнодорожников

Российский снегоуборочный поезд произвел фурор в Финляндии. Железнодорожный сосав проходит тестирование в этой европейской стране, протяженность железных дорог которой составляет почти 6 тыс. километров. При этом в Финляндии пути расчищают при помощи тракторов.

«Цель эксперимента – определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», – пояснил официальный представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Как отмечает РИА «Новости», максимум снега выпало на севере Финляндии. Именно там и состоятся испытания. По оценкам финских экспертов, машина СМ-7 является «поездом, поедающим снег, которому нет аналога». По мнению финнов, более экологичного и эффективного способа расчистки железных дорог от снежных заносов пока не существует, пишет Ilta Sanomat.

Нуммелин допустил, что после испытаний Финляндия приобретет аналогичный состав для своих нужд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.20

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