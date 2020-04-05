В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксирован третий случай смерти пациента с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает городской оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Всего в Северной столице зарегистрирован 191 больной коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество инфицированных стало больше на 20, выздоровели 4 человека.

На данный момент в инфекционной больнице имени Боткина находятся 115 человек, на карантине – 8830 человек.

В России на 5 апреля в России выявлено 5389 случаев заражения коронавирусом. С учетом нового смертельного случая в Петербурге число жертв COVID-19 в стране достигло 46.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.20

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