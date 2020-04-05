Число заболевших коронавирусом в России подбирается к 5,5 тысячам. Прирост за сутки – 658 человек

За истекшие сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 14 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 5389 – инфекция выявлена в 79 регионах. Накануне сообщалось о 582 новых подтвержденных случаях инфицирования.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Москве – 536 (всего 3893 инфицированных). В Подмосковье число больных увеличилось на 45, в Нижегородской области – на 22, в Санкт-Петербурге – на 20. По 10 новых заболевших выявлено в Тульской и Ленинградской областях, 4 – в Красноярском крае, 3 – в Ханты-Мансийской автономном округе. По два новых случая в Крыму и в Камчатском крае, по одному – в Челябинской, Ярославской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

Стоит отметить, что на Камчатке впервые выявлены заболевшие коронавирусом.

Скончались за сутки двое пациентов (оба – в Москве), с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 45 человек.

За сутки в РФ выписаны 22 выздоровевших после коронавирусной инфекции, всего – 355.

Добавим, что в стране с начала пандемии проведено более 697 тысяч тестов на коронавирус.

В мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), на момент публикации зарегистрировано более 1,2 млн заболевших коронавирусом, умерли 65,7 тыс. человек, выздоровели боле 252 тыс. человек.

Первое место по числу зараженных занимают США (свыше 312 тыс. больных, скончались 8503 человека). В Европе в лидеры по заболеваемости вышла Испания (более 130,7 тыс. заболевших, умерли 12418 человек).

По числу летальных исходов на первом месте по-прежнему Италия (15362 умерших при 124,6 тыс. зараженных).

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 05.04.20

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