В Москве зарегистрировано более 500 новых заражений коронавирусом

В Москве за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 536 человек. Общее число заболевших COVID-19 в столице достигло 3893 человек, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. По данным на утро 5 апреля скончались 29 человек, выздоровели 194 пациента.

Накануне сообщалось о 434 новых заболевших в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин сегодня заявил, что Москва находится в самой высокой группе риска по заражению коронавирусом среди российских и поэтому принимаются «максимально жесткие» меры для профилактики распространения заболевания. Он добавил, что для лечения больных коронавирусом будет задействовано максимально возможное число больниц. По словам градоначальника, в медучреждениях, включая частные, готовят около 20 тысяч койко-мест для приема зараженных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.04.20

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